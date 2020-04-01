【專家點評】王昕媛：油價有必升理由？

油價是目前市場的先行指標。自今年以來，標準普爾500指數的走勢和油價走勢高度相關，反映出油價走勢成為標普走勢標杆之一。短期油價走勢與美股高度相關。未來哪些因素對油價走勢起關鍵影響？我們認為沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼是其中一個很重要的一環。

今年3月初，穆罕默德‧薩勒曼逮捕了三名王室高級成員，徹底為登上王位掃除異己。自2017年穆罕默德‧薩勒曼被提名王儲以來，採取了一系列開放的措施，試圖挽救沙特過於依賴石油產業的現狀，包括：推出「沙特願景2030」。

除了內部政策外，對外政策，主要是希望能把產油的蛋糕大家重分。為甚麼呢？因為2016年-2017年間，沙特、俄羅斯、墨西哥三國的減產量等於美國增產量，沙特有理由要求重分地盤。回顧16年-17年的減產事件。 2016年10月-2017年10月OPEC+非OPEC減產目標減產180萬桶/日，實際減產211萬桶/日，其中沙特、俄羅斯均減產60萬桶/日。期間，美國增長120萬桶/日。顯然，沙特急切需要尋找契機來重分蛋糕。那麼怎樣令多方重回談判桌？沙特用的手法就是砸盤，因為他的生產成本最低。今年以來，沙特多次增產，最新3月11日沙特增產至1,300萬桶/日，拖累油價跌至21美元/桶附近。

除了沙特外，俄羅斯經濟倒退威脅下，同樣有訴求需要美國重回談判桌，重分蛋糕。俄羅斯石最近的3次經濟衰退(1999年、08-09年、14-15年)都是石油出口收入下滑導致的。石油天然氣收入占出口比重57%，佔GDP的14%。MS預測，如果油價維持20美元/桶，俄羅斯的名義GDP倒退1.4%，失業率達到6%，美元兌盧布貶值至83.5。上市公司層面來看，如果未來12個月油價維持在20至40美元/桶，俄羅斯企業盈利還將下調35至91%不等。因此，俄羅斯同樣有訴求需要美國重分蛋糕。上周我們看到，俄羅斯能源部副部長Sorokin發話，預計在2020年美國的石油產量可能減少150萬桶/日。

因此，未來很可能出現的最終局面是，沙特、美國、俄羅斯，同步減產。那麼實現減產後，下一步需要關注甚麼呢？我們認為，一旦減產後，需要關注低油價下的產能關停風險，或引發未來石油通脹。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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