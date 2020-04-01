亞洲股市：日股挫逾300點 澳股漲3%
2020年04月01日 08:48
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(Getty Images圖片)
美股三大指數收跌，亞洲主要股市個別發展。日本日經225指數低開230點或1.2%，至18,686點，其後跌幅擴大至逾320點或1.7%，報18,587點。
南韓首爾綜合指數低開17點或近1%，見1,737點，最新倒升7點或0.4%，報1,761點。
澳洲股市靠穩，早段曾漲170點或3.3%，報5,282點。
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