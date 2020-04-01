【全球攬炒】日本製造商信心降至7年新低

日本央行發布季度短觀調查顯示，大型汽車和電子產品製造商的信心由0降至-8，為2013年以來最低水平。負值意味着悲觀人數超過樂觀人數，經濟學家此前預計為-10。

3月份日本大型製造商信心急挫，加劇圍繞經濟深度衰退的擔憂，並加大首相安倍晉三推出刺激計劃，以提振受疫情衝擊的日本經濟的壓力。

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