【專家點評】陳錦興：中國鐵塔上望2元？

中國鐵塔是內地管理逾180萬個流動通訊站址的龍頭營運商，遍布全國31個省市。去年純利52.2億元人民幣(下同)，按年升97.1%；每股盈利0.0297元。派末期息1.455分，全年可分配利潤派息率為60%。期內EBITDA為567億元，按年增35.7%，資本開支271億元，資本開支佔收至35.5%，自由現金流達228億元。整體業績符合預期。

電訊商於去年末季建設約13萬個5G基站中，令鐵塔5G業務於去年第四季開始貢獻收入，即使今年首季的5G基站建設有延誤，預期今年5G業務收入貢獻也將持續提升，鐵塔可在一段較長時間內繼續佔據市場主導地位，加上塔類站均租戶持續改善，由1.55提升至1.62，將支持鐵塔穩定的收入增長。

市場估計今年內三大電訊商將增建約60萬個5G基站，連同中國廣電亦計劃興建5萬個基站，中國鐵塔未來的業務增長空間具保障。由於盈利仍處快速增長，現價約35倍市盈率，估值合理，建議1.65港元吸納，目標價睇2元，止蝕可定於1.5元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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