澳洲央行會議紀錄：委員對負利率不感興趣

澳洲央行發布3月18日緊急政策會議紀錄，指貨幣和財政政策將發揮重要作用，一籃子措施的重點是確保低融資成本。

紀錄指出，澳洲官方現金利率可能在較長時間內維持在非常低的水平，委員亦同意現金利率現在處於「有效下限」，惟對負利率不感興趣。

在審議所討論的總體措施時，委員承認定期融資便利和3年期國債孳息率目標都是通常情況下不會考慮的重要政策發展。不過，委員亦強烈支持擬議的政策應對措施，這是對政府之前宣布的財政刺激措施的全面補充。委員又認為，購買債券將擴大資產負債表，買債計劃的重點在於孳息率水平，而非規模。

此外，委員認為大部分國家或地區有可能經歷大幅收縮。澳洲亦有可能出現實質性的收縮。央行又指，未來數月失業率可能出現明顯上升。

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