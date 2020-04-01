恒指仍跌逾200點 滙豐挫近10%穿40元
2020年04月01日 09:20
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恒生指數最新仍跌逾200點，在23,300點上落。惟滙豐跌幅擴大至近10%，低見39.8港元，已跌穿40元大關。渣打集團則仍跌逾6%，險守40元。
【09:20】【港股開市】恒指跌至23300點水平
外圍氣氛不穩，踏入第二季，港股周三(4月1日)未能延續昨日升勢，恒生指數低開237點或1.01%，報23,365點；國企指數低開119點或1.25%，報9,474點。
滙豐控股及渣打集團應英國監管機構要求，宣布暫停派息(相關新聞詳見https://bit.ly/2R0fuoV )。兩股股價開市分別下瀉7.13%及6.02%，各報41及40.6港元，其中滙豐已拖低大市155點，為表現最差藍籌。
兩大藍籌藥股中國生物製藥及石藥集團分別跌4.5%及3%。
重磅股中，友邦保險漲3.9%，騰訊升0.8%，兩股拉升大市117點。
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