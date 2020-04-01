A股快報：兩市個別發展　融資餘額少26億人民幣

滬深三大股指開市個別發展，滬綜指低開6點或0.25%，報2,743點；深成指高開4點或0.05%，報9,967點；創業板指高開3點或0.18%，報1,875點。

人民銀行不開展逆回購操作，另無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0771，較上日上調80點子，中止連跌兩日勢頭。

截至周二(3月31日)，上交所融資餘額報5,627.13億元人民幣(下同)，按日減少13.18億元；深交所融資餘額報4,847.31億元，按日減少13.22億元；兩市合計10,474.44億元，按日減少26.4億元。

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