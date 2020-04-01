新加坡財長：對抗經濟疲弱　財政政策為主要「火力」

新加坡副總理兼財政部長王瑞傑表示，該國對抗經濟展望疲弱的「火力」為財政政策，過去已為此預留儲備，如有需要，政府能夠做更多的事情去減輕新冠肺炎疫情所帶來的經濟影響。

王氏指出，新加坡當務之急是建立復原力、保護就業及生計，並協助脆弱的公司保留下來。

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