【專家點評】鄭勤龍：恒指後市須先行整固

從卦象顯示，恒指走勢正處於《澤地萃》變《風山漸》之中。在易經，「萃」卦的澤水能夠滋潤大地，而「漸」卦的山勢則能防禦風災。若將其意象應用於預測恒指的走勢上，便可預示恒指的短期內走勢或可穩步上揚。

承接上周預示恒指應可靠穩的「旅」卦和「晉」卦，指數近日只徘徊於約23,000點至23,800點之間窄幅上落，並未能大幅受惠於聯儲局無限量化寬鬆措施的利好消息，這亦應驗了《旅‧六三爻》爻辭「旅焚其次，喪其童僕，貞厲。」提示投資者不宜盲目高追。

「萃」卦的卦辭曰：「萃，亨，王假有廟。利見大人，亨，利貞，用大牲吉，利有攸往。」古時每當有大事發生，君王便會聚集眾人於宗廟商討對策。日前二十國集團貿易部長召開了電話會議，討論疫情對貿易和投資市場的影響，誓言會致力保持供應鏈的暢通，此舉雖然未必能見有即時的成效，不過亦附合了「萃」卦卦辭的意象，有利於長遠的利益和亨通。

「漸」卦的本意為循序漸進的意思，「漸」卦的經文是在講述鴻鳥的飛行故事。鴻是一種體形寵大的水鳥，不能一口氣飛得很遠，所以每當鴻鳥要飛往很遙遠的地方時，都會一邊飛行一邊尋找歇息的地方，引伸為「止而進」。固此相信恒指未來在大幅反彈之前仍然需要一段時間去整固才可以振翅高飛了。

玄學金融家 鄭勤龍

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