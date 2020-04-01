【高息不再】葉尚志籲投資者勿沾手銀行股

第一上海首席策略師葉尚志指，銀行股早要避開，因環球經濟轉差，身為百業字母的銀行業必定受累，加上在低息環境下，銀行淨息差收窄令收入大減，預計股價會持續疲弱，提醒投資者不宜沾手！

他續說，銀行業依然是「大到不能倒」，最壞的情況是出現2008年次按危機翻版，銀行合併、由大戶注資，甚或被政府接管。至於兩股股價將會跌到幾殘，他則指難以預測。

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