【獅王當災】林偉雄料滙控股價短線難企穩40元樓上

有市場人士透露，本身用作2019年度第4次派息的資金，雖然仍留在滙控的資產負債表內，但不會補回除淨後的價格調整。

晉裕集團投資研究部董事總經理林偉雄指，銀行股短期內會繼續弱勢，投資者不宜撈底。至於一心博收息的持貨者，現在事與願違，不妨忍痛沽貨，轉買公用股。

他指，受歐美疫情影響，料滙豐控股股價短線難企穩40元樓上。長線而言，公司前景未明，因英國與歐盟的貿易談判及美國總統大選均充滿不確定性。

但他也派定心丸，今次銀行業觸發金融危機的機會不大，因他們經歷過去風風雨雨，風險管理能力明顯增強，包括推出應急可轉債(CoCo債券)，當銀行的一級資本充足率跌至某水平之下， Coco債券持有人便要承擔虧損，以補充銀行資本。

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