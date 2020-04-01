【全球攬炒】IATA料全球航空業次季虧損達3042億元

國際航空運輸協會(IATA)發表最新分析，預料第二季全球航空公司將消耗掉多達610億美元(約4,758億港元)的現金儲備，並警告季內淨虧損將達390億美元(約3,042億港元)。IATA預期，期內航空公司的收入料將下滑68%。

IATA指出，鑑於各國政府施加的旅行限制，大量航班取消，航空公司須退還已售出的機票，將導致負債總額高達350億美元(約2,730億港元)，現金消耗嚴重。該協會行政總裁Alexandre de Juniac稱，航空公司無法快速削減成本，以度過這場危機所帶來的影響。如果沒有援助措施，航空行業的現金狀況在第二季度可能會惡化。

上述的預測，乃基於IATA上周預測今年航空業面臨的損失，由原來的1,130億美元，增至2,520億美元(約1.95萬億港元)，即今年航空業收入按年大跌44%。

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