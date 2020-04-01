港股格局：張智威料港股反覆難大升

信誠證券聯席董事張智威指出，雖然新冠肺炎疫情仍未受控，但市場似乎已逐步消化相關消息，港股上月中旬觸及21,139點後喘穩，已是短期低位所在。隨着環球各國再重啟量化寬鬆(QE)、減息，帶動各地股市陸續反彈，恒指上方阻力在3月12日的裂口頂部約24,100點，至於支持位則在21,100點水平，除非短期出現特別消息，否則指數將有一段時間在此區間反覆上落，繼續炒股唔市策略，新經濟股及5G概念股值得考慮。

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