港股格局：張智威料港股反覆難大升
2020年04月01日 10:42
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信誠證券聯席董事張智威指出，雖然新冠肺炎疫情仍未受控，但市場似乎已逐步消化相關消息，港股上月中旬觸及21,139點後喘穩，已是短期低位所在。隨着環球各國再重啟量化寬鬆(QE)、減息，帶動各地股市陸續反彈，恒指上方阻力在3月12日的裂口頂部約24,100點，至於支持位則在21,100點水平，除非短期出現特別消息，否則指數將有一段時間在此區間反覆上落，繼續炒股唔市策略，新經濟股及5G概念股值得考慮。
滙豐控股(00005)及渣打集團(02888)決定取消派息。張認為，滙控過去5年中，有3年派息比率均超過100%，反映其每股盈利本身不足以支持派息，此狀況並不健康。今次響應英國監管部門呼籲取消派息，拖累周三(1日)股價一度跌穿40元，低見39.8元，相信滙控短期將反覆偏軟。他補充，經過一輪調整，現時市場大把股息率吸引的股份，加上低息環境令銀行股息差收窄，以及環球經濟不景，滙控前景未宜樂觀，現時更取消派息，認為滙控吸引力不再，建議另覓他選。
張智威又指，小米集團(01810)去年純利雖然倒退25%至100.4億人民幣，但優於市場預期，且各項業務均呈現穩定增長，而物聯網(IoT)業務增長發展前景不俗，2020年亦可受惠5G概念，不妨於10元邊小注吸納，股價重上12至13元應無難度。但值得一提的是，新冠肺炎疫情仍未受控，大市或繼續反覆，因此宜採取分段收集策略，為進可攻退可守的方法。
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