【獅王當災】息無價跌！小股東Freeman直言十分憤怒

近期兩度買入滙控的小股東Freeman直言十分憤怒，覺得被欺騙。他稱：「我喺二月底滙控除淨日以股價54蚊沽出咗7,200股，諗住四月十四日可以穩袋息。其後見滙控股價再跌，於是近期再以46蚊入咗8,000股。點知依家股價跌到40蚊，可謂雙失！」若以Freeman之前買入的7,200股計算，他原可收息近12,000元。目前收息不成，新一批貨更要跌價，若以40元股價計算，帳面損失48,000元，兩者加上來慘蝕近6萬元，確是「雙失」。

他希望明年市況轉好，滙控管理層可宣布補派有關的股息，否則對股東相當不公平。

目前，他打算盡快把手上的8,000股沽出，以減少損失。他預期，環球經濟不穩，銀行業經營環境惡劣，相信滙控股價不止跌至09年3月的30.558元「海嘯價」，必定會跌穿30元。

滙控長期粉絲禤生亦指，「滙豐唔派息，好失望！好彩我揸住嘅股數唔多，所以睇定啲先，唔捨得賤價沽貨住。查實滙控股價表現一年比一年差，加上宜家由疫情決定一切，所以股價可能會再被拖落去。」

另一位沒持有滙控股票的散戶陳生表示體諒，他稱：「新冠肺炎疫情咁嚴重 ，滙控唔派息都預咗啦！等股價跌定到30幾蚊，我就會大手買貨長揸。」

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