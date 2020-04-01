【全球攬炒】南韓3月製造業PMI跌至44.2 創十一年新低
2020年04月01日 10:57
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(Getty Images圖片)
IHS Markit公布，南韓3月製造業採購經理人指數(PMI)降至44.2，創2009年1月來最低，2月為48.7，續處50以下的收縮區間。
由於疫情進一步打壓需求，新訂單萎縮幅度為2009年1月以來最大。出口銷售降幅為逾11年來最高。工廠產出也從上月的44.4挫跌至38.5，降幅為11年來最大。
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