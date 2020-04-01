【全球攬炒】新興市場首季損失39萬億　未來恐續受考驗

外電報道，第一季新興市場損失近5萬億美元(約39萬億港元)，料為表現最差的季度之一。

報道指，首季新興市場股票下挫25%，是自2008年最後一個季度和雷曼兄弟倒閉以來的最大季度跌幅。新興市場政府的歐洲債券瀉12%，亦是有紀錄以來的最大下跌。墨西哥披索、南非蘭特和巴西雷亞爾均在首季跌至紀錄低位。隨着布油暴瀉65%跌破25美元，俄羅斯盧布也逼近紀錄低位。

中國於周二(3月31日)公布製造業採購經理指數(PMI)升至52，創2017年9月後高位。踏入4月份，隨着第1季的終結，中國的數據遠勝預期，市場憧憬一絲希望。然而，在全球美元荒、大宗商品價格暴跌、各國針對危機推出龐大但散亂的政策應對措施等一系列發展衝擊全球市場之後，未來或繼續受到考驗。

摩根士丹利分析師認為，新興市場很大程度上避過2008年的全球海嘯並迅速復甦，但是次的危機與2008年相比，經濟狀況更差，大部分國家的外匯儲備減少，且財政赤字增加。

摩通分析師亦指出，有關的危機正從急性階段過渡至慢性階段，不太可能已經結束。對新興市場的影響可能會繼續。

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