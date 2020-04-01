【獅王當災】滙豐已變得「一無是處」？食息族點算好？

今早開市，滙控股價一度跌穿40元關，即市低位在39.8元，基本上跌幅就相等於股息率。老實講，滙控本身早前已公布今、明兩年不回購股份，如今英國監管當局一概不許銀行回購，滙控想因應股價大跌改變主意回購托住股價的可能性已可排除。此外，亦不知道停派息的措施會維持多久。

再講，滙控的歐、美業務不濟，中、港等亞洲業務亦承受着極大的宏觀風險，就是靠高單位數的股息率支持股價，如今就連股息率都要消失，股價可謂已變得「一無是處」！故筆者不建議散戶撈貨，相信短期來自食息族的沽壓陸續有來，何必入市接飛刀？

至於沽滙控套現，要搵高息股停泊，唔少散戶都問，轉投四大內銀股好不好？筆者的看法是，四大內銀股雖然亦是高息股，且屬國資背景，理論上唔怕關門大吉，但市場風險十分之集中，且未來要承擔更多救市的代價，人民幣匯率風險亦是其中一個考慮因素，故奉勸各位，點都好，呢個非常時期，全球金融市場咩都有可能發生，千萬別將所有雞蛋放在同一個籃，分散風險、適量增持現金是最實際自保的方向。

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