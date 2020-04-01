【全球攬炒】郵輪巨頭擬發股債救亡　籌至少468億

新冠肺炎全球大流行，郵輪「鑽石公主號」乘客在船上隔離，反而出現許多確診案例，有郵輪公司更因而宣告破產。外媒報道，郵輪業巨頭嘉年華集團(Carnival)亦正在透過發行債券、普通股籌資、出售可轉換公司債券等方式，籌集至少60億美元(約468億港元)的資金。

報道指，嘉年華集團正發行價值至少30億美元的美元債券和歐元債券，新債券將以集團資產作為最優先擔保。消息人士稱，整體發行額更可能增到40億美元。

嘉年華集團還計劃12.5億美元的普通股籌資，並透過出售可轉換公司債券再籌17.5億美元，若再加上該公司月初的信貸額度30億美元，總籌資將為嘉年華集團帶來100億美元額外流動資金。

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