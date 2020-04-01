異動股：小米績後反覆偏軟
2020年04月01日 11:19
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
小米集團(01810)去年業績倒退，股價周三(4月1日)反覆偏軟，輕微低開0.5%至10.38港元，之後曾升1%，暫時高見10.62元，最新復跌0.7%至10.36元，暫時成交7億元。
公司公布截至2019年12月31日止年度收入2,058億元人民幣(下同)，按年增17%；錄得股東應佔溢利100.4億元，按年減少25%；每股盈利0.423元，不派末期息。
集團總裁王翔在電話會議上稱，新冠肺炎疫情對2至3月的生產構成一定影響，惟大部分生產已恢復，產能已回升至正常水平的80%至90%。因疫情在全球擴散，海外市場需求難免受打擊，相信人們對智能手機和互聯網服務的剛性需求持續，集團將持續進入新市場，並對海外業務的增長潛力感樂觀。集團首席財務官及國際部總裁周受資又指，目前判斷小米全年還會有增長，但就不對今年全球手機銷量進行預測。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！