異動股：小米績後反覆偏軟

公司公布截至2019年12月31日止年度收入2,058億元人民幣(下同)，按年增17%；錄得股東應佔溢利100.4億元，按年減少25%；每股盈利0.423元，不派末期息。

集團總裁王翔在電話會議上稱，新冠肺炎疫情對2至3月的生產構成一定影響，惟大部分生產已恢復，產能已回升至正常水平的80%至90%。因疫情在全球擴散，海外市場需求難免受打擊，相信人們對智能手機和互聯網服務的剛性需求持續，集團將持續進入新市場，並對海外業務的增長潛力感樂觀。集團首席財務官及國際部總裁周受資又指，目前判斷小米全年還會有增長，但就不對今年全球手機銷量進行預測。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626