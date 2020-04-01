【專家點評】麥嘉嘉：平保將少收逾56億滙豐股息

滙控取消原定下月中派發每股21美仙的第四次中期息，又指今年年底前都不會派息或回購股份，並對受影響股東表示遺憾。

以歐洲央行及英倫銀行自上星期的表態，筆者對滙豐及渣打停派息並不意外，市場未來會關注滙豐及渣打的資產負債表質素。

由於滙豐經營前景面臨挑戰，加上暫停派發所有普通股的季度或中期股息，在不明朗因素下，未有貨者未宜吸納。如已持貨者則可繼續持有，留意暫停派息是否一次性。

另外，各國央行叫停銀行派息，投資者關注本港金管局取態，以及本港上市銀行會否同樣面對被迫取消派息的壓力。料短期部分本地銀行股價仍有調整壓力。相反，內銀息率仍然吸引，料資金會從滙豐流出，轉入相關高息內銀股，投資者可留意。

另一方面，滙控不派息，部分基金或大戶，仍要尋找固定收息資產，料資金會加快流入高息債券。而中國維持寬鬆貨幣政策，有助減低內放資金鏈斷裂風險，相關短年期內房高息債仍具有一定吸引力。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人)

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