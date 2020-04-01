港元拆息︰隔夜息回落至0.74厘　1個月跌穿2厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌穿1厘，大幅回落至0.74厘，結束三連升；1星期亦續跌，報1.26厘；與樓按相關的1個月亦跌至1.86厘，失守2厘，呈兩連跌；3個月企1.93厘水平。

1/4/2020

隔夜 0.74595厘

1星期 1.26893厘

2星期 1.54143厘

1個月 1.86196厘

2個月 1.93786厘

3個月 1.93857厘

6個月 1.94107厘

12個月 1.94536厘

31/3/2020

隔夜 1.85000厘

1星期 2.01429厘

2星期 2.01714厘

1個月 2.05012厘

2個月 1.93339厘

3個月 1.93482厘

6個月 1.93554厘

12個月 1.93744厘

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