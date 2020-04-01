【全球攬炒】印尼大削GDP預測至2.3% 最差或縮0.4%

由於新冠肺炎疫情大流行，損害印尼經濟，印尼財長Sri Mulyani Indrawati預期，今年經濟將增長2.3%，較此前預計增長5.3%大幅下調；另指出，最壞情況下，經濟可能收縮0.4%。

另外，她預期赤字比率將提高至至少5.07%，因為政府要加大舉債和支出力度，以保護受到疫情影響的經濟。

疲弱的增長前景反映出，隨着疫情繼續傳播以及其所致疾病導致的死亡人數激增，全球和印尼經濟狀況正在迅速惡化。印尼總統維多多周二公布一系列緊急措施，包括企業稅削減、臨時取消預算赤字上限，並計劃撥款405.1萬億印尼盾來抗疫。

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