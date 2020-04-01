【獅王當災】美銀：滙豐停派息 將再掀遷冊討論
2020年04月01日 11:44
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美國銀行的研究報告指出，英倫銀行(英國央行)要求英國銀行取消派發2019年度末期息，2020年度不派中期息。針對滙豐控股(00005)，此舉將令滙控不能派發2019年度末期息0.21美元，而原本預計其將派發的2020年度第一、二、三次各每股0.1美元的派息亦不會派發，惟2020年度末期息現階段仍獲許派發。該行原先預計，滙控2020年度末期息將會降至中期息的水平即每股0.1美元，惟如今預計滙控的2020年度末期息將維持2019年年原定的水平，即每股0.21美元。
報告指出，在2019年，滙控的香港業務貢獻稅前盈利120億美元，而英國僅供貢獻17億美元；另其註冊股東中，28%是香港散戶，11%是內地個體，故該行相信，其亞洲區股東佔比已高於英國股東。在脫歐後，在機構風險敝口的角度看，英國的戰略地位已改變，而滙控亦擬減少英國的批發業務。故該行認為，滙控在英國註冊已愈來愈不合時宜，相信隨着英國的監管不明朗風險增加，關於滙控應否遷冊的議題將會再受熱議，而相對上香港的監管顯得相對保守和具可預測性。
美銀已將滙控的目標價由500便士下調至460便士(昨日滙控英國收市價為454.25便士)，主要反映較低的股息分配以及資本率由9%升至10%的額外成本，並重申給予「中性」評級，主要是預計有見滙控的公告中提到首季的業績仍然穩健。
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