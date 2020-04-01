【高盛推介】滙豐股價急挫 博反彈留意認購證
2020年04月01日 12:12
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高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股宣布，董事會接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知及經過討論後，決定取消每股普通股派0.21美元的2019年第4次股息。事實上，滙控近日表現已明顯落後大市，自上周四(3月26日)開始連日下跌，周三(4月1日)早段低見39.8元。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認購證，5個交易日共錄得約390萬元資金流入。此外，周三早段滙豐相關產品成為最活躍的個股相關資產。
投資者如計劃部署反彈，留意市場48元行使價以下的產品只有5隻，滙豐購證(24852)是其中之一，亦是當中最高槓桿，行使價48元，2020年9月29日到期，實際槓桿7.1倍。
亦可留意屬行使價51元以下產品中，槓桿最突出的滙豐購證(24487)，行使價50.88元，2020年9月21日到期，實際槓桿8.8倍。
低面值的選擇則可留意年期約5個月的滙豐購證(24118)，行使價54.93元，2020年9月1日到期，實際槓桿11.4倍。
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