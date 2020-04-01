半日沽空金額逾69億元　騰訊佔9%

港股半日共有556隻股份被沽空，涉及逾69億港元。沽空榜首為騰訊，沽空額逾6.4億元，佔沽空總額約9.2%。(詳見附圖)

其後依次序為阿里巴巴、滙豐控股、盈富基金及中國平安沽空額各為5.2億、4.8億、3.8億及3.2億元，佔涳空總額為7.6%、7%、5.5%及4.7%。

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