【瑞通推介】美團績後股價波動　輪證追蹤

瑞通認股證牛熊證銷售部：儘管有傳美國正預備第4輪刺激方案，料規模達6,000億美元，但歐美新型肺炎疫情依然嚴峻，道指隔晚收報21,917點，跌410點或1.8%。

恒指周二(3月31日)收升428點或1.8%，報23,603點。周三(4月1日)早段曾回落逾300點，失守23,300點，其後跌幅收窄至百餘點，於23,500點附近上落。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出82萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,200萬元，反映投資者對後市稍為看淡。周二其牛證街貨重貨區為收回價22,900至22,999點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

焦點股滙豐控股響應英國監管部門呼籲，決定取消去年第4季派息，股價大幅低開7.1%，報41港元，其後跌幅曾擴大至近11%，低見39.8元，創2009年3月底以來的低位，其後股價維持約6%的跌幅，於41元之上徘徊。

美團點評績後獲資金追捧，周二最多漲一成，高見96.9元，其後升幅曾收窄至4%以下，最終收報93.65元，升6.4%。券商普遍下調美團的目標價，但維持「買入」評級。股份周三早段波動，高開在95元後回軟，下試92元水平，其後倒升重上95元的水平，上方留意能否收復50天線(約96.4元)。周二有逾3,500萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,100萬元淨流入。

美國總統特朗普與俄羅斯總統普京通電話，同意透過兩國能源部長安排磋商石油問題。另據報沙特阿美通知油服公司，準備好支持沙特阿拉伯每日增產至1,200萬桶。內地方面，發改委指新一輪成品油價不作調整。另外，國務院支持浙江自由貿易試驗區油氣全產業鏈開放發展。中國海洋石油周二以近全日高位8.13元收市，抽升7.4%，剛好企於20天線之上。現時股份已較3月下旬低見的6.24元累漲三成。該股周三早段一度回調逾1%，曾跌穿8元，其後由跌轉升，最多由即市低位反彈4%，重上8.2元上。周二有6萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有19萬元淨流入。

友邦保險周二見突破，收復20天線和70元關，收升近3%於70.15元。由52周低位60.05元計，不到兩周時間累彈16.8%。該股周三早段繼續強勢，曾急漲近4%，逼近73元，其後升幅大為收窄，於70元之上。周二分別有140萬和84萬元淨流出其好倉和淡倉。

外電引述消息指，阿里巴巴擬收購內地快遞公司韻達至少10%股份，若成事，阿里將持有內地5間大型速遞公司的股權。另有報道指，2月份首次使用阿里巴巴旗下淘寶直播的商家數目，較1月份大幅增加719%。阿里周二高開185元以上後升勢回順，最終收升1.7%於183.4元。股份周三早段曾升約2%，重上187元，即市阻力留意下移中的20天線(約186.4元)。周二分別有逾1,000萬和159萬元淨流出其好倉和淡倉。

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