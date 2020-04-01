4月期指半日收報23350點　低水35點

4月期指半日收報23,350點，跌370點，低水35點，成交61,517張，未平倉合約130,430張。5月期指收報23,300點，跌317點，低水85點，成交146張。

4月國期收報9,563點，跌71點，低水4點，成交35,354張，未平倉合約206,464張。5月國指收報9,528點，跌72點，低水39點，成交1,857張。

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