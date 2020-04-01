炒輪攻略：半日輪證成交逾137億元
2020年04月01日 12:34
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半日窩輪成交額約61.79億港元，佔大市成交約9.19%。認購輪成交約39.61億元，認沽輪成交約22.15億元。認購輪與認沽輪成交比例64：36。
牛熊證成交額約75.76億元，佔大市成交約11.26%。其中牛證成交約34.16億元，熊證成交約41.6億元。牛證與熊證成交比例45：55。
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