復星國際：今年不易過　集團加快家庭消費定位

陳氏強調，集團手頭上現金充沛，能「很好的活下去」，並把握低估值產業整合機會。以醫藥行業為例，在金融海嘯後，亦有數宗大型併購活動。

被問到股份回購，高級副總裁兼首席財務官龔平表示，去年集團進行一些回購，但回購會導致股票流動性有一定下降，強調要選擇合理時間進行，同時平衡符合股東利益。

派息方面，龔氏指，集團過去5年派息穩定增長，派息平衡公司資金營運，而在目前情況下，存有不少發展機會，相信集團利用危機更上一個台階，為股東帶來回報。

至於集團高層早前執位，升任聯席董事長的汪群斌指，集團核心管理層保持穩定，分工調整是進一步提升公司決策和管理水平，加強產業營運。同時強調，郭廣昌仍是集團的核心管理層，而其他高級管理層都是「老的兵」，調任能協同和互相補位，有助集團營運效率。

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