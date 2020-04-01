復星國際：今年不易過 集團加快家庭消費定位
2020年04月01日 12:42
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復星國際郭廣昌
復星國際(00656)董事長郭廣昌在網上會議表示，新冠肺炎疫情對各行各業均有影響，公司亦不能獨善其身，坦言今年「過得不易」，尤其零售、旅遊業務。不過，有危便有機，集團已加快家庭消費的產業定位，同時加強旗下產品的家庭化、健康化和網上化，以及提升旗下產品在營銷、創新、供應鏈及數碼化等方面的轉型升級。
執行董事兼聯席首席執行官陳啟宇補充，疫情初期主要影響中國境內業務，而隨疫情受控，旗下的旅遊及零售業務逐步恢復。其中復星旅文(01992)旗下三亞亞特蘭蒂斯，上周末入住率已達67%；豫園股份(600655.SH)的7成門店已營運，疫情現時主要影響海外業務。
陳氏強調，集團手頭上現金充沛，能「很好的活下去」，並把握低估值產業整合機會。以醫藥行業為例，在金融海嘯後，亦有數宗大型併購活動。
被問到股份回購，高級副總裁兼首席財務官龔平表示，去年集團進行一些回購，但回購會導致股票流動性有一定下降，強調要選擇合理時間進行，同時平衡符合股東利益。
派息方面，龔氏指，集團過去5年派息穩定增長，派息平衡公司資金營運，而在目前情況下，存有不少發展機會，相信集團利用危機更上一個台階，為股東帶來回報。
至於集團高層早前執位，升任聯席董事長的汪群斌指，集團核心管理層保持穩定，分工調整是進一步提升公司決策和管理水平，加強產業營運。同時強調，郭廣昌仍是集團的核心管理層，而其他高級管理層都是「老的兵」，調任能協同和互相補位，有助集團營運效率。
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