【大搜索】急尋高息股？藍籌股息率一表睇晒！

2020年04月01日 12:50
  • 東網電視
    更多新聞短片
    滙豐控股(00005)及渣打銀行(02888)宣布應英國監管機構要求而暫停派發股息，令一眾收息一族的收入計劃亂晒陣腳。由於全球經濟充滿不明朗因素，唔知英國對當地銀行呢個要求唔知會持續幾耐，部分散戶索性沽出相關股份，換入其他高息股。到底目前藍籌股中，2厘以上息率的有邊啲股份，附表一眼睇晒！
    作為參考，以往績計(不計滙豐)，以今日(1日)中午收市價計，最高股息率的三隻藍籌股分別為中海油(00883)、中國神華(01088)及中石化(00386)。
    銀行股中，交通銀行(03328)、中國銀行(03988)及中銀香港(02388)股息率均達7厘。建設銀行(00939)及工商銀行(01398)的股息率同逾5厘。
    當然，投資者宜留意，上述資料以往績計算，未來的股息率還須視乎企業盈利表現及派息政策變化而定。
    －－－－－－
    Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
    電話：6810 2200
    WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
    網址：https://www.e-hse.com/
    Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
    電話：5133 0626
    WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
    網址：https://www.sakura-global.com/
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！