【大搜索】急尋高息股？藍籌股息率一表睇晒！
2020年04月01日 12:50
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滙豐控股(00005)及渣打銀行(02888)宣布應英國監管機構要求而暫停派發股息，令一眾收息一族的收入計劃亂晒陣腳。由於全球經濟充滿不明朗因素，唔知英國對當地銀行呢個要求唔知會持續幾耐，部分散戶索性沽出相關股份，換入其他高息股。到底目前藍籌股中，2厘以上息率的有邊啲股份，附表一眼睇晒！
當然，投資者宜留意，上述資料以往績計算，未來的股息率還須視乎企業盈利表現及派息政策變化而定。
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