【雪中送炭】花旗香港向年薪47萬或以下員工派8千元

新冠肺炎影響甚大，花旗銀行(香港)向現時基本年薪於47萬元或以下的員工，派發8,000元一次性特別現金，4月會存入出糧戶口，以助員工渡過疫情帶來的經濟困境。

該行同時調整員工假期政策，2019年未放的年假，原需在今年3月底前清假，現時期限延至今年12月底。

花旗集團香港及澳門區行長伍燕儀表示，疫情對生活各方面都造成不少影響，希望透過相關津貼，減輕部分員工在這段期間的負擔，幫助應對生活上的其他挑戰。

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