羅傑斯再示警！未來幾年將經歷「最糟糕的熊市」

面對全球股市跌跌不休，「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)又有話說。

外媒引述羅傑斯指出，在極度悲觀的情緒後，當前市場反彈可能會持續一段時間，但再次下跌近在眼前。他預計，未來幾年將經歷有生以來最糟糕的熊市。

他補充，未來面臨三重打擊包括新冠疫情造成的經濟衝擊、債務水平高企、及利率由低位上行時帶來的衝擊。對於新冠肺炎疫情對經濟的影響，他相信不會很快結束，因為造成了很大的破壞，此外亦有龐大的債務堆積。

他表示，縱觀歷史當進入熊市，低負債公司通常最受人喜歡，因為不需要擔心它們破產。至於市場佔有率強勁的公司亦影響相對較低，除非它們的槓桿很高。目前，他持有大量美元現金、一些中國和俄羅斯股票，另考慮投資日本股票。他表示，在等待時機買進一些受衝擊最嚴重的類股，例如中國和全球的旅遊、交通、航空和農業股。

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