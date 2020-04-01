鴨寮街商住地盤標售　意向價1.8億元

2020年04月01日 13:10
  • 東網電視
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    鴨寮街98至100號地盤。(框內)
    戴德梁行獲業主委託招標放售深水埗鴨寮街精品商住地盤，截標日期5月22日，意向價1.8億港元。
    上述地盤位於鴨寮街98至100號，佔地約2,612方呎，現劃為「住宅(甲類)6」用途，最高地積比率9倍，預計可重建商住樓面約2.3萬方呎。
    戴德梁行香港資本市場部執行董事葉健均稱，深水埗區內舊樓近年有多項併購發展，而項目鄰近港鐵深水埗站，預料將吸引不少地產商及投資者。
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