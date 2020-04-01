香港中旅：暫無大規模裁員計劃　未研究2020年派息政策

疫情期間，公司於中國、香港業務均被當局相關部門要求暫停營業，中國境內景區和度假村於1月25日開始陸續停業，但至3月中旬已陸續開業。主力客運業務的信德中旅，則自2月4日凌晨起全部停航，中汽維持有限度運營；惟踏入3月後，信德中旅和香港中汽繼續停業。

財務總監陳皓補充，港澳酒店期間保持營業，惟客房收入大幅下降。香港酒店客戶群主要為商務旅客，以往入住率維持在90%水平，現時則減至60%水平，會安排員工放年假。

陳續指，有為公司作現金流壓力測試，估計今年沒有大問題，仍可持續經營，惟相關財務費用需要一定壓縮；正設法將人工成本等剛性支出，改為與實際經營情況掛鈎。此外，公司於3月初根據市場情況，將旅遊度假區部分產品在網上預售，初步反應不錯。

派息政策方面，陳指，除個別財年，過去沿用母公司應佔淨利潤40%作為派息指標。惟今年爆發疫情，或對公司經營造成影響，公司尚未研究2020年派息政策，當前首要任務還是減少疫情對公司經營之影響。

傅指，旗下中旅社是東京奧運的票務代理商，由於當局在最近一周才公布東京奧運延遲舉辦，目前不掌握退票等訊息或對旅行社造成何等影響，而公司早前已決定剝離旅行社業務，料於近期完成交易，對公司不會造成影響。

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