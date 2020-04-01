中銀香港發言人：目前沒有更改派息政策計劃
2020年04月01日 13:37
東網電視更多新聞短片
中國銀行(香港)(02388)發言人表示，該行目前沒有更改派息政策的計劃。在制定派息規劃時，該行會綜合考慮股東的回報、監管的要求，以及自身銀行長期業務發展的客觀需求。
發言人補充，目前該行40至60%的派息區間仍是合理和恰當的，兼顧了股東的利益和該行的長遠發展。
此前，恒生銀行發言人亦表示，現時沒有計劃改變派息政策。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！