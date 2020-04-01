中銀香港發言人：目前沒有更改派息政策計劃

發言人補充，目前該行40至60%的派息區間仍是合理和恰當的，兼顧了股東的利益和該行的長遠發展。

此前，恒生銀行發言人亦表示，現時沒有計劃改變派息政策。

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