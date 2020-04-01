劈價離場！畢架山一號累減342萬沽

豪宅市場減幅比中小型屋苑明顯。中原劉俊傑表示，九龍塘畢架山一號5座中層F室，實用面積1,054方呎，套三房間隔，另設工人套房，擁內園景，最初開價2,750萬港元，累減342萬元或12.4%，最終以2,408萬元成交，呎價22,846元。

他續稱，新買家為外區換樓客，見業主擴大減幅，即拍板入市自用。據悉，原業主於2010年8月以1,600萬元購入，持貨近10年，現沽貨帳面獲利808萬元離場，單位升值約51%。

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