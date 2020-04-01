【大行觀點】惠理：金價上望1700美元　黃金ETF獲追捧

全球央行「晒冷」救經濟，其中以美國出招最狠，聯儲局除劈息到0至0.25厘外，同時宣布採取新一輪7,000億美元資產購買計劃，債券佔5,000億，按揭抵押證券2,000億，企業債券亦納入購買清單，同時推出3,000億美元貸款措施，以協助受疫情影響的國民及企業，其後更宣布將上述購買計劃設定為無上限，又通過了總額2萬億美元的刺激經濟措施。

此外，英倫銀行亦將指標利率從0.25厘降至0.1厘，變相加入了零利率俱樂部，而澳洲及新西蘭儲備銀行亦有史以來首度採取量化寬鬆貨幣措施，前者目標是將3年期國債孳息率壓低至0.25厘，藉此向銀行體系注入最少900億澳元，為中、小企業提供貸款以解決短期資金短缺問題。新西蘭央行則宣布在未來12個月購買總額300億紐元國債。

目前大多數主要經濟體已採取零利率及負利率政策，相信聯儲局亦不會在疫情消退後立即收回額外的流動性，而投資者又未對經濟前景恢復信心，加上預期今年首兩季經濟將會急速下滑，年底又要面對美國總統大選的不確定性，而各央行大幅減息令主要經濟體陷入實質負利率環境，未來半年甚至陷入滯脹，屆時市場上充斥的大量游資將何去何從？美國10年期國債孳息率跌至1厘以下，投資風險大增。作為硬貨幣的黃金向有對抗美元貶值及抗通脹作用，金價今年極具上升潛力。

投資黃金有多種途徑，例如買金幣、金條、紙黃金及黃金ETF等。根據世界黃金協會的報告，金幣及金條在2019年的需求按年減少20%至870.6噸，並為10年來最低。相反，黃金ETF在2019年的投資需求按年增加401.1噸至2,885.5噸的紀錄新高。數據反映黃金ETF早已成為「金甲蟲」主要投資對象。

黃金ETF是有實金支持的黃金產品，而且實金儲存於金庫，強化投資者信心。現貨金價在去年8至11月持續調整，其後守穩1,450美元後重拾升勢，而3月初由1,703美元以來的跌勢亦止於1,450美元，故有理由相信該位為金價短期強力支持位，目前的形勢有利金價再次挑戰1,700美元。

惠理基金

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