長城汽車：產能大致恢復正常　今年銷售目標106萬輛

集團董事會秘書徐輝在電話會議上表示，新冠肺炎疫情令工廠在農曆新年後有短暫停工，但已於2月中起陸續復工，目前產能大致恢復正常。汽車零部件採購則以國內為主，全球疫情對供應鏈影響不大。

徐輝指，今年汽車銷售目標為106萬輛，與去年總銷量相若。他預計，疫情打擊國內上半年汽車需求，惟隨着行業調整後，積壓的消費需求有望在下半年釋放。集團今年將推出6至8款全新車款，並透過增加銷售渠道，提升市場份額及盈利。

長汽銷量最多的運動型多功能汽車(SUV)去年內地銷量按年跌5.58%。徐輝指，SUV市場持續擴大，且競爭激烈。而長汽在該市場的市佔率由2018年的3.8%提升至4.1%，可見集團在行內的競爭力不斷提升。旗下SUV品牌「哈弗」及「WEY」針對家用、實用的定位清晰，定價能力高。集團將持續改善產品質素和售後服務，以提升SUV銷量及其市佔率。

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