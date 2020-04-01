【獅王當災】滙豐祈耀年：有信心疫情受控後恢復派息
2020年04月01日 14:02
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祈耀年
新冠肺炎疫情對環球經濟造成嚴重打擊，滙豐控股(00005)接獲英國監管當局通知，要求取消派發2019年第4次股息。除此之外，滙控亦決定於2020年底前，將暫停派發所有普通股季度或中期股息，亦不會進行回購。
滙控行政總裁祈耀年強調，集團的資產負債表強勁，今年第一季業務表現仍具韌性，惟目前新冠肺炎疫情何時受控仍具不確定性，有信心待疫情受控後，滙控將能夠重新派息。
滙控財務總監邵偉信指，該行一直就資本水平及派息等議題與監管機構保持溝通，預計暫停有關派息將增加普通股權一級資本比率100個點子。目前集團不會作出承諾，以於未來補派已宣布停派的股息。
邵氏認為，疫情持續時間及經濟打擊，為影響集團派股的重要因素，該行將於年內稍後時間，才決定會否派發2020年第4次股息。該行明白股息對股東的重要性，冀能盡快重新派息。
滙控主席杜嘉祺指，該行應英國審慎監管局要求暫停派息，令股東受影響深感遺憾，形容是一個「困難」的決定。至於員工花紅方面，祈耀年指，集團需要進一步了解疫情對經濟及集團的影響後，才於年底作出決定。
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