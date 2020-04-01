岡拉克：敢打賭美股再跌穿3月低位 然後長期沉淪

外國傳媒報道，有「新債王」稱號的雙線資本創辦人岡拉克警告，疫情引發的拋售潮尚未結束，美股在4月將持續惡化，會再度跌穿3月的低位。

他說：「我認為4月將再次出現類似的恐慌情緒，我敢打賭美股將再度跌穿3月低位，形成更持久的底部。」

他又警告，美股可能會像日本、歐洲及新興經濟體的股市，一直無法反彈回到10多年前的高位，亦無法再度觸及今年1月的高峰，美國需要花上時間並作出一些犧牲，才能使經濟更強大。

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