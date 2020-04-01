借鑑大蕭條！美國銀行副主席：現在就是入市時機

外國傳媒報道，美國銀行副主席Keith Banks表示，在美國1930年代「大蕭條」時期，若投資者堅持不退出股市，回報率達150倍，故不用觀望，「現在就是入市時機」。

他稱，投資者會希望在市場受嚴重打擊時拋售，或追逐股市升勢，但往往會是「在錯誤時間做錯誤的事」，建議投資者應保持耐心和長遠眼光，以及保持長期投資應有的紀律和投資組合。

他舉例，若在1930年代「大蕭條」時期，投資者堅持不拋售，回報率可達約150倍，但若錯過約1929年起至約1940年代末期，之後回報率約91%。他透露，高市值公司是自己的投資首選。

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