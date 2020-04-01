【全球攬炒】美瘋狂救市猶如二次大戰　後果難想像

外國傳媒報道，根據摩根士丹利最新研究顯示，美國為對抗疫情而推出的財政刺激法案，恐令未來兩年赤字支出增近5萬億美元，達二戰以來最高水平。

該行指出，即使在疫情爆發前，美國財政部已估計2020財年(每年10月至翌年9月)美國赤字總額將首次超越2012年以來的1萬億美元。因此，大摩估計2020財年赤字總額最少將達3.7萬億美元；2021財年更增近3萬億美元，顯示在未來兩年內，美國有將近5萬億美元的額外赤字。

這5萬億美元的赤字支出，將使美國未來兩年的國家債務總額，從目前23.6萬億美元增至29萬億美元，較早前估計的2025財年才達此水平提速。

一旦美國瘋狂發債，而2020財年經濟出現嚴重衰退的話，財赤與GDP比例甚至可能到達15至20%，逼近二次大戰期間水平，即1943到1945年，當時財赤佔GDP比例高達20%，並在1943年達到高峰值近27%。

然而，在此緊張的赤字比例下，白宮經濟顧問庫德洛仍表示，美國政府不會提高稅收，反而將繼續進行減稅，恐猶如不怕用水過度的消防員。

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