【全球攬炒】聯合國警告：每人也受害　經濟二戰後最危

外國傳媒報道，聯合國秘書長Antonio Guterres表示，疫情大流行是自二次世界大戰以來最嚴重的全球危機，擔心全球各地可能爆發衝突，因疫情威脅到全球每一個人，而且造成的經濟衝擊將導致衰退，影響所及可能是近代史上無可比擬的。

他說：「唯有大家團結一致、同心協力，拋開政治角力，了解人類處於危急關頭，才有可能發展出更穩固、且更有效的應對辦法。」他又警告：「我們還沒有一套協助開發中國家的全球性方案，創造出可同時抑制疫情並因應嚴重後果的環境」。他指的是失業率、中小企倒閉潮，以及弱勢群體。

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