【大行報告】美銀證券下調東風汽車目標價至8元

該行指，東風乘用車生產線目前利用率已恢復至6成。湖北地區恢復至5成，商用車生產利用率則達7成，指公司目前仍擁有約兩個月庫存量，相信就算現時海外進口的零件停產，東風亦暫時未見生產中斷的風險。惟管理層預期，受疫情影響，今年首季銷售額將按年下降超過4成，行業全年銷售亦估計會下降1成，當中乘用車跌1成，商用車則可能表現持平。

東風計劃在今年推出13款新車型，包括5款新能源汽車，管理層預計今年銷量將持平。但該行認為目標具挑戰性，因為其產能有約三分之一位於湖北省，當地4月份生產仍受到影響。

該行維持今年盈利預測基本不變，重申「買入」評級；東風估值亦吸引，惟目標價由8.1港元下調至8港元。

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