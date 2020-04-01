【獅王當災】散戶血肉抵擋 股價「40元關人海戰」
2020年04月01日 15:48
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滙豐控股(00005)股價暴冧，散戶再度築起「血肉長城」！價位分別為40港元、39.9元，以及39.8元，個別掛出的買盤一度逾3,000個，但歷時數十分鐘就「全線陣亡」。當被「攻陷」後，散戶又迅速再重整陣勢以「人海戰術」力頂，形成「40元關」血淚史。
該股現報40.1元，大跌9.17%。
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