新冠肺炎：拍賣會淡靜　全數物業未獲買家承價收回

新冠肺炎肆虐，政府限聚令下，拍賣會交投淡靜。忠誠拍賣周三(1日)舉行拍賣會，推出11項物業，不過由於出席買家極少，最終全數物業未獲買家承價收回。

該行鄭世傑表示，雖然新冠肺炎對市況構成影響，但拍賣會未錄成交主要由於拍賣項目吸引力稍遜，兩者也影響買家出席意欲。此外，該行為防止疫情傳播，拍賣會不設座位，而且要求準買家在進入會場前需要量度體溫，並需配戴口罩。

問及近月銀主盤有否增加趨勢，他表示，近日不少政府部門及銀行運作停頓，進行不了收樓程序，令市場上的銀主盤數量有所減少，呈「有出冇入」的情況。

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