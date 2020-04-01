【市後重點睇】道期跌625點　油價回落

美匯指數處99.51，港匯見7.7516，離岸人民幣(CNH)偏軟，低見7.1186，美元兌日圓企107.67，歐元兌美元報1.0956，英鎊處1.2360。金價跌至1,595美元。國際油價回落，布油跌4.67%，報25.12美元；紐油處20.26美元。道指期貨跌625點，歐股三大指數全線下跌逾3%。

●市後關注點

-16:00 歐元區3月製造業採購經理指數(PMI)終值

-16:30 英國3月製造業採購經理指數(PMI)終值

-17:00 歐元區2月失業率

-20:15 美國3月ADP私人職位變幅

-21:45 美國3月製造業採購經理指數(PMI)終值

-22:00 美國2月建築開支、3月ISM製造業指數

●【獅王當災】

-滙豐祈耀年：有信心疫情受控後恢復派息。

-滙豐已變得「一無是處」？食息族點算好？

-美銀：滙豐停派息，將再掀遷冊討論。

-派息無兼價跌！小股東Freeman直言十分憤怒。

-林偉雄料滙控股價短線難企穩40元樓上。

-葉尚志籲投資者勿沾手銀行股。

-散戶血肉抵擋，股價「40元關人海戰」。

●長城汽車：產能大致恢復正常，今年銷售目標106萬輛。

●劈價離場！畢架山一號累減342萬沽。

●中銀香港發言人：目前沒有更改派息政策計劃。

●恒生銀行發言人：現時沒有計劃改變派息政策。

●香港中旅：暫無大規模裁員計劃，未研究2020年派息政策。

●羅傑斯再示警！未來幾年將經歷「最糟糕的熊市」。

●【雪中送炭】花旗香港向年薪47萬或以下員工派8千元。

●新冠肺炎：

-澳門3月博彩收入急瀉80%，連挫6個月。

-拍賣會交投淡靜，全數物業未獲買家承價收回。

●【全球攬炒】

-印尼大削GDP預測至2.3%，最差或縮0.4%。

-郵輪巨頭擬發股債救亡，籌至少468億。

-新興市場首季損失39萬億，未來恐續受考驗。

-南韓3月製造業PMI跌至44.2，創十一年新低。

-IATA料全球航空業次季虧損達3042億元。

-日本製造商信心降至7年新低。

-聯合國警告：每人也受害，經濟二戰後最危。

-美瘋狂救市猶如二次大戰，後果難想像。

●財新中國製造業PMI升至50.1，新訂單指數仍處收縮區間。

●澳洲央行會議紀錄：委員對負利率不感興趣。

●岡拉克：敢打賭美股再跌穿3月低位，然後長期沉淪。

●地產代理分行數目連跌5個月，創22個月最少。

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