【市後重點睇】道期跌625點 油價回落
2020年04月01日 16:14
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(Getty Images圖片)
美匯指數處99.51，港匯見7.7516，離岸人民幣(CNH)偏軟，低見7.1186，美元兌日圓企107.67，歐元兌美元報1.0956，英鎊處1.2360。金價跌至1,595美元。國際油價回落，布油跌4.67%，報25.12美元；紐油處20.26美元。道指期貨跌625點，歐股三大指數全線下跌逾3%。
●市後關注點
-16:00 歐元區3月製造業採購經理指數(PMI)終值
-16:30 英國3月製造業採購經理指數(PMI)終值
-17:00 歐元區2月失業率
-20:15 美國3月ADP私人職位變幅
-21:45 美國3月製造業採購經理指數(PMI)終值
-22:00 美國2月建築開支、3月ISM製造業指數
●恒生指數全日收跌517點或2.19%，報23,085點；國企指數跌189點或1.98%，收報9,404點。主板成交1,312.3億港元。滙豐控股挫9.5%，收39.95元，失守40元關。https://bit.ly/3aKAQih
●A股快報：滬綜指升15點，外資淨買入42億人民幣。https://bit.ly/2JrYRyf
●亞洲股市：日股挫4.5%，澳股漲逾3.5%。https://bit.ly/2WX3ecM
●【獅王當災】
-滙豐祈耀年：有信心疫情受控後恢復派息。
-滙豐已變得「一無是處」？食息族點算好？
-美銀：滙豐停派息，將再掀遷冊討論。
-派息無兼價跌！小股東Freeman直言十分憤怒。
-林偉雄料滙控股價短線難企穩40元樓上。
-葉尚志籲投資者勿沾手銀行股。
-散戶血肉抵擋，股價「40元關人海戰」。
●長城汽車：產能大致恢復正常，今年銷售目標106萬輛。
●劈價離場！畢架山一號累減342萬沽。
●中銀香港發言人：目前沒有更改派息政策計劃。
●恒生銀行發言人：現時沒有計劃改變派息政策。
●香港中旅：暫無大規模裁員計劃，未研究2020年派息政策。
●羅傑斯再示警！未來幾年將經歷「最糟糕的熊市」。
●【雪中送炭】花旗香港向年薪47萬或以下員工派8千元。
●新冠肺炎：
-澳門3月博彩收入急瀉80%，連挫6個月。
-拍賣會交投淡靜，全數物業未獲買家承價收回。
●【全球攬炒】
-印尼大削GDP預測至2.3%，最差或縮0.4%。
-郵輪巨頭擬發股債救亡，籌至少468億。
-新興市場首季損失39萬億，未來恐續受考驗。
-南韓3月製造業PMI跌至44.2，創十一年新低。
-IATA料全球航空業次季虧損達3042億元。
-日本製造商信心降至7年新低。
-聯合國警告：每人也受害，經濟二戰後最危。
-美瘋狂救市猶如二次大戰，後果難想像。
●財新中國製造業PMI升至50.1，新訂單指數仍處收縮區間。
●澳洲央行會議紀錄：委員對負利率不感興趣。
●岡拉克：敢打賭美股再跌穿3月低位，然後長期沉淪。
●地產代理分行數目連跌5個月，創22個月最少。
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