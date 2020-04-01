新冠肺炎：澳洲政府斥5.3億元　包機助出口龍蝦農產品

新冠肺炎疫症爆發後，澳洲航空及維珍澳洲大幅削減國際航班，導致澳洲的新鮮農產品出口受阻。澳洲政府宣布提供1.1億澳元(約5.3億港元)，協助租用數以百計班次的包機，運送當地的龍蝦、牛肉、乳製產及蔬果，到主要出口市場。

有關包機航班將由墨爾本、悉尼、布里斯本及珀斯出發，目的地包括阿聯酋、中國、日本、香港及新加坡。

澳洲貿易部長Simon Birmingham表示，危機之中把出口行業重回正軌以減少職位損失，對當地最終經濟復甦十分重要，並指有關航班可運送醫療物資、藥物及設備返回澳洲。

以西澳洲為基地的Ocean Grown Abalone行政總裁Brad Adams表示，來自中國、香港及新加坡的需求出現輕微回升，公司上周末透過商用航班輸出小量產品，未來數月亦有一些訂單，但遠低過正常水平。

塔斯馬尼亞海產業協會行政總裁Julian Harrigton亦指，中國對當地的龍蝦和鮑魚需求出現一些改善。澳洲本土的海鮮需求維持低迷，因為酒店、餐廳在抗疫措施下暫時關門營業。

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