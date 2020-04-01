【fb直播】如何捕捉港股上落市走勢？
2020年04月01日 16:27
東網電視更多新聞短片
港股四月首個交易日(1日)跟隨外圍下跌，一度大跌超過650點，收市仍跌517點。港股上落格局短期係咪難突破？如何捕捉走勢？
小米集團(01018)全年少賺26%至約100億元人民幣，雖然業績略勝預期，不過績後股價偏軟。集團表示其產能已恢復日常9成的水平，趁低撈係咪時候？
《東網Money 18》搵嚟大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！