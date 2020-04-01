【fb直播】如何捕捉港股上落市走勢？

港股四月首個交易日(1日)跟隨外圍下跌，一度大跌超過650點，收市仍跌517點。港股上落格局短期係咪難突破？如何捕捉走勢？

《東網Money 18》搵嚟大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

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