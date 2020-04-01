4月期指收報22930點　低水156點

4月期指全日收報22,930點，跌790點，低水156點，成交135,999張，未平倉合約130,430張。5月期指收報22,816點，跌801點，低水270點，成交2,075張，未平倉合約146張。

4月國期收報9,371點，跌263點，低水34點，成交97,825張，未平倉合約206,464張。5月國指收報9,327點，跌273點，低水78點，成交424張，未平倉合約1,857張。

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